Geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da yürütülen transfer çalışmaları doğrultusunda, Altınordu’dan 21 yaşındaki kaleci Arif Şimşir’le anlaşma sağlanmıştı. U15, U17, U18 ve U19 Milli takımlarında 14 kez kaleye geçen Arif Şimşir’in Altınordu ile 31 Mayıs 2027’ye kadar sözleşmesinin kulüp tarafından feshedildiği ve genç file bekçisinin Arca Çorum FK ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Arca Çorum FK’nın, genç kalecinin bonservis bedeli olarak Altınordu’ya 750 bin Euro, yaklaşık 40 milyon lira ödeyeceği, oyuncunun sonraki satışından İzmir ekibine yüzde 25 pay vereceği bilgisine ulaşıldı.