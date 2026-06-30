Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amedspor, İsviçre’nin Young Boys takımından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayan Raveleson’u kadrosuna kattı. Amedspor’la 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Rayan Raveleson, Süper Lig’in ilk Madagaskarlı futbolcusu oldu. Madagaskar Milli Takımının formasını 48 kez giyen ve 8 gole imza atan Rayan Raveleson, geçen sezon Young Boys formasıyla tüm kulvarlarda 34 maçta 2.199 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Amedspor, geçtiğimiz günlerde de 27 yaşındaki Kosovalı kanat-orta saha oyuncusu Ermal Krasniqi ve 29 yaşındaki İskoç stoper David Bates’le de 2+1’er yıllık sözleşme imzalamıştı.