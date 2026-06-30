Gelişmekte Olan Sporlar Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programı gereğince Eskişehir’de düzenlenen Büyükler Türkiye Savate Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu sporculardan Recep Tayyip Güney derece yaptı.

Porsuk Spor Salonu’nda 3 gün süren Türkiye Şampiyonasına Çorum’dan antrenör Aydın Fırat nezaretinde Ayla Babalak, Recep Tayyip Güney, Yasin Gümüş, Osman Efe Işık ve Bilal Kalemoğlu katıldı. Bu sporculardan 56 kiloda ringe çıkan Recep Tayyip Güney Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.