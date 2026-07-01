Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Arca Çorum FK, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürüyor.

3 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesinde mevcut futbolculardan oluşan kamp kadrosunu açıklayan Kırmızı-Siyahlı ekipte, taraftarların merakla beklediği yeni transferler ise henüz resmiyet kazanmadı.

Son günlerde gerek yerel basında gerekse sosyal medyada birçok futbolcunun adı Arca Çorum FK ile anılırken, edinilen bilgilere göre bu isimlerden yalnızca üçüyle kesin anlaşma sağlandı.

Kırmızı-Siyahlı yönetimin genç forvet Emircan Gürlük, genç kaleci Arif Şimşir ve deneyimli sol bek Hrvoje Smolcic ile kesin olarak anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Öte yandan, transfer gündeminde sıkça yer alan Aubameyang, Banza, Michy Batshuayi ve kamuoyunda konuşulan diğer isimlerle ilgili ise henüz kesinleşmiş bir gelişme bulunmuyor.

Kulüp yönetiminin, Topuk Yaylası kampında anlaşma sağlanan diğer futbolcuların da katılımıyla geniş kapsamlı bir imza töreni düzenlemeyi planladığı, yeni transferlerin Kulüp Başkanı Savaş Balçık tarafından toplu şekilde kamuoyuna tanıtılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Arca Çorum FK'da gözler şimdi hem başlayacak kamp çalışmalarına hem de merakla beklenen transfer açıklamalarına çevrildi.