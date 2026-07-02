Yaklaşık 11 yıldır Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Nadir Solak, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı "Veda" başlıklı paylaşım ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Solak'ın paylaşımının ardından Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevine Şaban Piyan'ın görevlendirildiği bildirildi.

Böylece uzun yıllardır Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten Nadir Solak'ın yerine Şaban Piyan resmen göreve başlamış oldu.