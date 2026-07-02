Sungurlu Belediye Spor Kulübü’nün voleybolda Efeler Ligi’ne yükselmesinin ardından bir hamle de güreş takımı için geldi. Aralarında milli isimlerin de olduğu 6 Sungurlulu güreşçi ve 2 antrenör kulüp bünyesine dahil edildi.

Milli mayo ile grekoromen stilde yıllardır büyük başarılara imza atan Mert İlbars, Samet Yaldıran, Tansel Can Örtücü ve Utku İlbars’ın yanı sıra Ömer Vargeloğlu ve Abdullah Nuri Bayır ile antrenörler Sefa Şakar ve Oğuz Kayar ile anlaşma sağlanması üzerine imza töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kulüp Başkanı Yılmaz Çağlayan ve başantrenör Çelebi Bayır’ın da hazır bulunduğu imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Sungurlu'muzun gurur kaynağı güreşçilerimiz; Mert İlbars’ı, Samet Yaldıran’ı, Tansel Can Örtücü’yü, Utku İlbars’ı, Ömer Vargeloğlu’nu, Abdullah Nuri Bayır’ı, antrenörlerimiz Sefa Şakar’ı ve Oğuz Kayar’ı, Sungurlu Belediyespor’umuzun renklerine kazandırdık.

Kulüp Başkanımız Yılmaz Çağlıyan ve Başantrenörümüz Çelebi Bayır’ın iştirakleriyle düzenlediğimiz imza töreniyle milli sporcularımızla; Sungurlu’muzu temsil etmeleri üzere sözleşme imzaladık.

Spor Şehri Sungurlu'muz; voleybol ve futboldan sonra şimdi güreş branşında da şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek İnşallah.

Genç kardeşlerimize ve Sungurlu Belediyespor’umuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.