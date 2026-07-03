Arca Çorum FK Altyapı ve Akademi Gelişim Ligi Sorumlusu Sinan Özdilli, yeni sezonda U19 takımının iç saha maçlarının oynanacağı saha konusundaki belirsizliğe açıklık getirdi.

Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte U19 takımı da Akademi Gelişim Ligi'nin en üst kategorisinde mücadele etme hakkı kazandı. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, U19 takımının iç saha karşılaşmalarını çim sahada oynaması gerektiğini kulübe bildirdi.

Çorum'da bu kriterleri karşılayan uygun bir çim saha bulunmaması nedeniyle, U19 maçlarının Merzifon’da oynanabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Bu söylentilere son noktayı koyan Sinan Özdilli, Arca Çorum FK U19 takımının maçlarını kesinlikle Çorum dışında oynamayacağını söyledi.

Özdilli, federasyonun belirli şartlar altında sentetik sahada maç oynanmasına izin verdiğini belirterek, "Ancak o hafta karşılaşacağımız rakibimizin sentetik sahada oynanmasına onay vermesi gerekiyor. Rakibimiz kabul ederse maçımızı normal tarihinde sentetik sahada oynayacağız. Onay verilmezse ise karşılaşmayı hafta içine alarak Çorum Şehir Stadı'nda oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özdilli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda U19 PAF Ligi maçlarını tamamen hafta içi oynatmayı planladığını da açıkladı. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi halinde Arca Çorum FK U19 takımının tüm iç saha maçlarını herhangi bir sorun yaşamadan Çorum Şehir Stadı'nda oynayabileceğini ifade etti.