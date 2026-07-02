ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık gün içinde sosyal medyada gündeme gelen "kulüp tesislerinin İstanbul'a taşınacağı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaparak söylentilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kendine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Balçık, tesislerin İstanbul'a taşınacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtirken, böyle bir gündem, plan ya da düşüncelerinin kesinlikle bulunmadığını vurguladı.

ARCA Çorum'un evi de, yuvası da Çorum'dur. Bu kulüp, Çorum'un değeridir ifadelerine yer veren Başkan Balçık, kulübün tüm çalışmalarını Çorum'da sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.