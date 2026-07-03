Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig’de 2026-2027 Futbol Sezonunun hazırlıklarına bugün Düzce’deki Topuk Yaylası Tesislerinde başlayacak.

Edinilen bilgilere göre, bugün 14.00’te Topuk Yaylası Tesislerinde toplanacak kırmızı-siyahlı ekip, sezonun ilk antrenmanını saat 18.00’de, teknik direktör Uğur Uçar nezaretinde gerçekleştirecek. Bugün başlayacak ilk etap hazırlık kampı 17 Temmuz’da sona erecek.

Arca Çorum FK, 2 günlük iznin ardından ikinci etap hazırlık kampına 20 Temmuz’da, Bolu’da başlayacak. Kırmızı-siyahlı takım Vonresort Otel’in tesislerinde 29 Temmuz’da yapacağı idmanla ikinci etabı da tamamlayacak.

Arca Çorum FK, sezon öncesi üçüncü ve son etap kampını ise 1-6 Ağustos tarihlerinde, Düzce Topuk Yaylası Tesislerinde gerçekleştirecek. 6 Ağustos’ta hazırlık kampları dönemini bitirecek olan Arca Çorum FK, iznin ardından 14 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonun ilk hafta maçı için Çorum’da topbaşı yapacak.

5 HAZIRLIK MAÇI VAR

Arca Çorum FK kamp yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 5 özel maç yapacak olup, ilk hazırlık maçını 17 Temmuz’da Topuk Yaylası’ndaki 1.etap kampının son gününde oynayacak. Bolu’da gerçekleştireceği 2.etap kampında ise 22, 25 ve 29 Temmuz tarihlerinde 3 hazırlık maçı yapacak olan kırmızı-siyahlı ekip, son hazırlık maçına ise 6 Ağustos’ta Topuk Yaylası’ndaki üçüncü ve son etap kampında çıkacak.