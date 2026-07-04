Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Grup Birinciliği Tokat’ta start aldı. B grubunda yer alan Çorum takımı bugün ilk maçında Tokat Uzunburun Sahası’nda Bartın ile karşılaştı. 1.dakikada geriye düşen Çorum takımı 24 ve 33.dakikada Miraç’ın attığı gollerle soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda skoru korumayı başaran Çorum’un yıldızları maçı 2-1 kazandı.

Çorum temsilcisi yarın saat 17.00’de aynı sahada Ordu ile karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım Türkiye finallerine adını yazdıracak.