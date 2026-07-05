Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş’ın altyapısında yetişen ve 2020’de Beşiktaş’ta profesyonelliğe adım atan Serdar Saatçı’nın transferi için Trabzonspor’a bonservis ücreti ödenmeyecek ancak oyuncunun sonraki satışından Karadeniz ekibine yüzde 50 pay verilecek.

Trabzonspor’un Braga’dan bonservisini 2.5 milyon Euro’ya aldığı Serdar Saatçı’nın Çorum FK ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Serdar Saatçı, U15, U16, U17 ve U21 kategorilerinde olmak üzere 32 kez de milli formayı giydi.