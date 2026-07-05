Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK kapılarını dış dünyaya tamamen kapattı. Öyle ki, ne transfer, ne de antrenmanlarla ilgili bilgi almak mümkün değil.

Takım, teknik direktör Uğur Uçar nezaretinde, Düzce’deki Topuk Yaylası Tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlarla ilgili kulübün sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıldı ancak bilgi verilmedi. Bilgi için aranan ilgili kişiler ise her zaman olduğu gibi yine telefonlara cevap vermediler.

Başkan Savaş Balçık’ın her açıklamasında “Biz Anadolu’yuz” sloganı kullanılmasına rağmen Anadolu’yu temsil edecek takımın şehrinin basınına ve dolayısıyla taraftarlarına adeta ambargo uygulanması “tutarsızlık” ve “çelişki” olarak değerlendiriliyor.