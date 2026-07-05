14 takımın katılımı ile gerçekleşen ve bu yıl şampiyonlar ligi formatında oynatılan Spor Gazetecileri 29.Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda Fora Mobilya & Barkoç Mühendislik –Yıldırım İnşaat Alacaspor arasında oynanan final maçının ardından sona erdi. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan final maçını CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz aileler ve çok sayıda futbol sever izledi.

Maçın ilk 15 dakikası golsüz geçilirken, 16.dakikada Hakan Baş Fora & Barkoç takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının sonlarında yaşanan gerginlik sonrası Yıldırım İnşaat takımı 10 kişi kaldı. İlk yarının son dakikalarında önce Alaca temsilcisi Mehmet Şen ile beraberliği yakaladı. Daha sonra Fora & Barkoç Sefa ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda da gerginliklerin zaman zaman devam etmesi nedeni ile oyun çok sık dururken, 47.dakikada Hakan kendisinin iki, takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-1’e getirdi. Kalan sürede başka gol çıkmayınca karşılaşma 3-1 Fora Mobilya & Barkoç Mühendislik takımının üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından 29.Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Fora & Barkoç olurken, Yıldırım İnşaat Alaca ise ikincilik kupası ile teselli buldu. Üçüncülük kupası Kalehisar Kardeşler İveco'nun, dördüncülük kupası ise Çopraşıklı Deli Kadirspor'un oldu.

Gol krallığı ödülü 15 golle CNR Elektrik'ten Murat Çağlar'a, centilmenlik ödülü ise Park Cataring Düvenci takımına gitti.