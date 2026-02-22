AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Ufka Yolculuk Çorum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliği programına katıldı.

Çorum’da AHL Park AVM’de düzenlenen etkinlikte çocuklar ve gençler, yarışma kapsamında belirlenen kitaplar etrafında bir araya geldi. Programa aileler, gönüllüler ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, etkinlikte yaptığı değerlendirmede okumanın yalnızca bir alışkanlık değil; aynı zamanda karakter inşası, değer aktarımı ve bilinçli bir gelecek yürüyüşü olduğuna dikkat çekti. Gençlerin kitapla kurduğu bağın toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ahlatcı, organizasyona emek verenlere teşekkür etti.Etkinlik kapsamında yarışma kitaplarını okuyan öğrencilere yönelik çeşitli bilgilendirmeler yapılırken, ailelerin desteği ve gönüllülerin katkısının sürece önemli güç kattığı ifade edildi.

