Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından derneklerin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne dahil olması ve UETS hesaplarının aktifleştirilmesine ilişkin uyarı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 5/f ve 6. maddelerinin amir hükümleri gereğince derneklerin (dernek, federasyon, konfederasyon ve 3331 sayılı Kanun kapsamında kurulan birlikler dahil) Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne dahil edilerek elektronik tebligat adreslerinin oluşturulabilmesi için Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT) ile Bakanlığımız arasında yapılan entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır” denildi.

Ayrıca bu hizmetten yararlanabilmek için derneklerin UETS hesaplarını aktifleştirmeleri gerektiği ve derneklerin UETS hesaplarını aktifleştirmek için hazırlanan Dernekler İçin UETS Kullanım Kılavuzu’na https://www.siviltoplum.gov.tr/kurumlar/siviltoplum.gov.tr/Haberler/STK-Destek-Programi/2_-DERNEKLER-ICIN-UETS-KULLANIM-KILAVUZU.pdf adresinden ulaşabileceklerine değinildi.

Son olarak, “Hızlı, güvenli ve çevre dostu E-Tebligat uygulaması ile 101.000’in üzerindeki derneğe yapılan tebligat masraflarından %95 tasarruf sağlanması hedeflenmektedir. Çorum İl merkezi ve bağlı ilçelerde faaliyet gösteren tüm dernek yöneticilerine duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ