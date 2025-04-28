Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından derneklere uyarı yapıldı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. maddesi gereğince derneklerin yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Derneklerin ayrıca İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2009 tarih ve 1407 sayılı 2009/45 genelgesi uyarınca ilgili derneğin denetleme kurulunca düzenlenecek “Dernek İç Denetim Raporu”nun da derneğin kendi dosyasında muhafaza edilmesinin gerektiği dile getirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun (Değişik: 5728/558) 32/d maddesinde; Dernekler Kanunu’nun 19. maddesinde belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında beşyüz lira idari para cezası (2025 yılında 11.977, 00.-TL) uygulanacağı,

32/j maddesinde de; 5253/19. madde de belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Hükmü mevcuttur. İl merkezi ve bağlı ilçelerde faaliyet gösteren tüm dernek yöneticilerine duyurulur” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ