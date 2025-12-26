Çorum’da düzenlenen UEFA C Aday Antrenör Kursu, 8 günlük yoğun eğitim programının ardından sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen kurs, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin (TÜFAD) destekleriyle gerçekleştirildi.

Kursa Çorum’dan 20, Tokat, Sinop, Amasya ve Samsun’dan ise 14 olmak üzere toplam 34 kursiyer katılım sağladı. Eğitimler, alanında deneyimli eğitmenler İsmet Kamak ve Öznur Özdem tarafından verildi.

Sekiz gün süren programda kursiyerlere ilk etapta teorik eğitimler, ardından uygulamalı antrenman çalışmaları yaptırıldı. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 34 kursiyer, UEFA standartlarında antrenörlük yolunda önemli bir adım attı.

Kursu başarıyla bitiren aday antrenörlere, UEFA C Antrenörlük Belgelerinin önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takdim edileceği bildirildi.