Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’da Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ı ziyaret etti.

Eroğlu, Başsavcı Bektaş’a isminin yazılı olduğu Arca Çorum FK forması hediye ettiği ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Sporla yakından ilgilenen, futbol dünyasından ortak dostlarımızın olduğu Sayın Bektaş’tan her maçımızda olduğu gibi stadımıza gelerek bizlere desteğini sürdürme sözü aldık… Süper Lig sözümüzü de verdik.

Kendisine, gösterdiği samimiyet için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.