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TFF, Beşiktaş konusunda geri adım atmadı...

UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 için önerdiği stadyumları duyurdu. Beşiktaş stadının bu stadyumlar arasında yer almaması büyük eleştiri alsa da TFF geri adım atmadı ve resmi bildiriyi yaptı.

UEFA, İtalya ve Türkiye'nin EURO 2032 için önerdiği stadyumları açıkladı. Türkiye orginazyon için belirlediği stat sayısını 5'e düşürecek.

İşte Türkiye'nin başvuru dosyasında sunduğu 10 stadyum:

1- Atatürk Olimpiyat Stadı

2- Galatasaray RAMS Park

3- Fenerbahçe Ülker Stadı

4- Bursa Büyükşehir Belediye Stadı

5- Konya Büyükşehir Belediye Stadı

6- Trabzonspor Papara Park

7- Gaziantep Kalyon Stadı

8- Antalya Corendon Airlines Park

9- Eskişehir Atatürk Stadı

10- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "BİZ KİMSEYE ULUFE DAĞITMIYORUZ"

Beşiktaş Tüpraş Stadı'nın neden listede yer almadığıyla ilgili soruya cevap veren Mehmet Büyükekşi, "Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Burada UEFA'nın kriterleri var, en yüksek seyirci kapasitesi olan statları bildirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.