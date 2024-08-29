Üçköy, Örencik ve Çıkrık köyleri arasında bulunan arazide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Hızla yayılan ve bağlara-bahçelere sirayet eden yangın çevre köylerden gelen traktörler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü araçları ve vatandaşların desteği ile söndürülerek kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında meyve ve sebze bahçelerinin büyük bölümü kül oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazmi Yetgin, yangının söndürülmesinde emeği geçen tüm kurumlara, traktör sahiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ