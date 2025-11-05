Aydın’ın Didim ilçesinde yoğun bir Çorumlu nüfusunun yaşadığı biliniyor. Son kongrede, CHP Didim İlçe Başkanlığı’na da, Alaca’nın Gülderesi köyünden Dilaver Demir seçildi.
CHP Çorum eski il başkanlarından Ali Rıza Suludere, hemşehrisi Dilaver Demir’i, Kadın Kolları İlçe Başkanı Gülcan Doğan’ı ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.
Ali Rıza Suludere, kendisinin İl Başkanlığı döneminde İl Sekreteri olan Saadet Aydoğdu’yu Didim İlçe Örgütü’nde görmekten mutluluk duyduğunu özellikle ifade etti.
Muhabir: RIFAT KARA