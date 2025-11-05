Kısa adı ORKASİFED olan Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Semrin Kaleli, 28 kasım 2025 tarihinde Antalya Kemer’de başlayacak 26. İş Dünyası Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılacak.

TÜRKONFED tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan zirvenin konusu “Küresel Kırılma Döneminde Türkiye” olarak belirlendi.

Çorum İş Kadınları Derneği’nin önceki Başkanı Semrin Kaleli, merkezi Samsun’da bulunan ORKASİFED’in başkanlığına seçilerek, Çorum’un iş dünyasındaki bölgesel önemini kanıtlamıştı.