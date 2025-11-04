Çorum Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında, semt pazarlarına yönelik denetimler ve alınan kararlar gündeme geldi. Toplantıda, pazarlarda vatandaşların sebze ve meyveleri seçerek alması konusu tartışılırken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “1 Ocak’tan itibaren Çorum’da pazarlardan seçerek almayı zorunlu hale getirelim” önerisinde bulundu.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, pazarlara yönelik denetimlerin ve paylaşımların “şov” niteliğinde olduğunu savunarak, “Belediye’de çıkan her olumsuz olaydan sonra pazarlarda şov yapma alışkanlığından vazgeçin” ifadelerini kullandı.

"YOĞUN ŞEKİLDE TİKTOK ÇEKİYOR"

Yılmaz, Belediye Başkanı Aşgın’ın son dönemde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdiğini belirterek, “Başkan bu aralar çok yoğun şekilde Tiktok videosu oluşturuyor. Bir inşaat mühendisinin usulsüzlüğü gündeme geldi, ertesi gün başkan pazarda çürük domates videosu çekti. Otogardaki usulsüzlükte de aynı durum yaşandı. Belediye’de çıkan her olumsuz olaydan sonra pazarlarda görünmek artık bir alışkanlık haline geldi” dedi.

"SADECE TİKTOK ÇEKMİYORUZ"

Eleştiriler üzerine söz alan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sadece Tiktok değil, diğer sosyal medya platformlarında da içerik ürettiklerini belirterek, “Bu videolarla tüm Türkiye’ye ilimizi tanıtıyoruz” diye konuştu.

Aşgın, pazar yerlerinde vatandaşların ürün seçme hakkını güvence altına almak istediklerini belirterek, “1 Ocak’tan itibaren Çorum’da pazarlardan seçerek almayı zorunlu hale getirelim. Aralık ayı Meclis oturumunda, ‘Çorum pazarlarında seçerek almak serbesttir, seçtirmeyen tezgah açamaz’ kuralını zorunlu hale getirelim” çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın’ın çağrısına tüm parti grupları olumlu yanıt verdi.