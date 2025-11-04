Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde erken dünyaya gelen ikizlerden Ecrin bebek Doç. Dr. İsmail Kürşad Gökçe, Uzm. Dr. Abdülhamit Tüten, Uzm. Dr. Ahmet Akça ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinin deneyimli hemşireleri ile diğer sağlık çalışanlarının titiz yaklaşımıyla ailesine kavuştu.

Bebeğin akciğerleri ve diğer organları doğumda tam olarak gelişmemiş olmasına rağmen gerekli tüm tedaviler başarıyla uygulanırken, Uzm. Dr. Abdülhamit Tüten, Ecrin bebeğin gelişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğumdan sonra akciğer geliştirici madde olan surfaktan tedavisini uyguladıklarını ve suni solunumla desteklediklerini kaydeden Tüten, “Prematüre bebeklerin farklı sorunları oluyor; Ecrin de haftalarca mekanik ventilasyon cihazına bağlı yaşamak zorunda kaldı. Beslenmesi de önemli bir sorundu; anne sütü almasına rağmen damar yoluyla destekledik. Bugün, 109. günün sonunda bebeğimizi tamamen sağlıklı ve normal muayene bulgularıyla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

“SAĞLIK KAHRAMANLARIMIZA MİNNETTARIM"

Bebeğin annesi ise yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Başta korku ve endişe hepsi bir aradaydı ama doktorlarıma ve hemşirelerime çok teşekkür ediyorum. Bebeğimi her gün görebildim, anne misafirhanesi ve anne uyum odalarında kalarak hem yanında oldum hem de onun için eğitim aldım. Gün geçtikçe bebeğim büyüyordu ve değişiyordu. 580 gram doğan bebeğimi 2 kilo olarak kucağıma aldım ve evimize götürüyorum. Emeği geçen tüm sağlık kahramanlarımıza minnettarım.”

BÜYÜK BİR BAŞARI

Başhekimimiz Doç. Dr. Muhammed Gömeç de taburcu günü yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün burada bir başarıya tanıklık ediyoruz. 580 gram doğan minik Ecrin’in 109 gün sonra sağlıklı bir şekilde ailesine kavuşması, hastanemizin bilimsel gücünü, teknik donanımını ve en önemlisi insan odaklı sağlık hizmeti anlayışını bir kez daha göstermiştir. Bu süreçte büyük bir özveriyle görev yapan yenidoğan yoğun bakım ekibimize, hekimlerimize, hemşirelerimize, tüm destek personelimize ve Ecrin’in güçlü ailesine teşekkür ediyorum. Her biri bu başarının kahramanıdır.”