Çorum’da çevre yolu bulvarı ile bir özel okul arasında kalan yeşil alan, sürücüler tarafından trafik kuralları hiçe sayılarak yol gibi kullanılıyor. İhbar hattımıza gelen görüntülerde, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısındaki bir özel okula araçlarıyla gelen veliler, okula dönüş için Gıda Toptancıları kavşağını kullanmak yerine, yol kenarındaki yeşil alanı yol gibi kullanarak trafik kurallarını hiç sayıyor.

KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Okuldan çıkışta da benzer şekilde yeşil alandan çıkan araçlar ve hatta öğrenci servisleri, Samsun-Ankara kara yolunun Ankara istikametine olan şeridinde trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Diğer sürücülerin tepkisine neden olan, özellikle okulun giriş ve çıkış saatlerinde meydana gelen kural ihlaline karşın İl Emniyet Müdürlüğünün gerekli tedbirleri almaları isteniyor.