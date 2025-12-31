Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun 2025 yılı son toplantısı Vali Ali Çalgan yönetiminde yapıldı. Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi, yeni projeler ve işbirlikleri ele alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili yürüttükleri projeler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Vali Ali Çalgan, konuşmasında, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı:

“Bağımlılık, bireylerin sağlığını ve sosyal yapıyı tehdit eden ciddi bir sorun. Mücadelemiz; eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar tüm alanlarda eşgüdüm içinde sürdürülmelidir” diyen Vali Çalgan, ayrıca, gençleri korumak amacıyla düzenlenen bilinçlendirme seminerleri, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Başarı; sürekli eğitim, güçlü koordinasyon ve sahada etkili uygulamalarla mümkündür. Özellikle gençlerimiz için tehdit oluşturan metruk yapıların tespiti ve denetimi kararlılıkla sürecektir.”

Toplantının sonunda, bağımlılıkla mücadelede katkı sunan tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Vali Çalgan; “Toplumun her kesimiyle el ele vererek bağımlılıkla mücadelede daha güçlü adımlar atacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi