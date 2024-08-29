YRP’de Tanıtım ve Medya İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Muhammed Fatih Müjdeci’nin 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere ilimize geleceği açıklandı.

Buna göre Muhammed Fatih Müjdeci, yarın saat 15.30’da parti binasında teşkilatlarla buluşacak ve saat 17.00’de ise esnaf ziyaretinde bulunacak.

Müjdeci ayrıca, saat 20.00’de Belediye Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan YRP İl Başkanlığı’nın Ağustos ayı İl Divan Toplantısı’na katılarak ilimizden ayrılacak.

Editör: HABER MERKEZİ