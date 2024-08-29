Köy Muhtarları Dernek Başkanı Murat Ünel ile Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Koca’nın de eşlik ettiği ziyaretlerde köylerdeki sorunlar masaya yatırılıyor.

Temur, Akar ve Civan bu kapsamda ilk olarak merkeze bağlı Güzelyurt Köyü’nü ziyaret ederek, köy muhtarı ve köy halkıyla birlikte sohbette bulundu.



Köye yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında istişarelerde bulunulan, oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin devamında Aksungur Köyü’ne gidildi.

Erhan Akar, Muhammed Fatih Temur ve Onur Civan ile beraberindeki heyet burada da vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin taleplerini aldı ve yapılacak olan hizmetler hakkında da istişarelerde bulundu.

Heyetin bir ziyareti de annesi vefat eden Hacıpaşa Köyü Muhtarı Turgay Eken’e oldu. Yapılan taziye ziyaretinde Eken’e başsağlığı dilekleri iletildi.