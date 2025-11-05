Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanımız Resul Yiğitoğlu, İl Başkan Yardımcıları; Emrah Öztürk ve İsmail Koparan ile birlikte Çorum Sanayi Sitesi’nde mobilyacı esnafını ziyaret etti.

Esnaf sofrasına konuk olan Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, mobilya sektörünün ve esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak, sorunların çözümü konusunda gereken girişim ve çalışmaların yapılacağını belirtti.

Mobilya esnafı, çırak yetiştirme problemi yaşadıklarını, sektörün geleceğinin tehlikeye girebileceğini belirterek, eğitim faaliyetlerine önem verilmek suretiyle gençlerin bu tür mesleklere yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bağ-Kur ve SGK primlerinin yüksekliğinden, emeklilik sisteminin adaletsizliğinden dert yanan mobilyacılar, esnafın yükünün azaltılmasını, ekonomik gidişatın rahatlaması için gereken tedbirlerin alınmasını talep etti.

Esnaf ayrıca sitede belirli noktalarda temizlik ve güvenlik konusunda sorun yaşadıklarını da ileterek, nazik ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.

İl Başkanı Solmaz ise esnafın misafirperverliğinden ve sıcak ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacaklarını ve takipçisi olacaklarını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi