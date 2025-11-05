Çorum’un köylerinde bulunan çöplerin toplaması ve çevrenin temizliğinin sağlanması amacıyla İl Özel İdaresi’ne 6 adet çöp kamyonu ve bir kamyonet alınacak.

İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı ikinci olağan oturumunda çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizliğinin sağlanması amacıyla 5 adet 13+1.5 metreküp hacimli, 1 adet 11+1 metreküp hacimli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ile 1 adet kamyonet alımı ile ilgili madde üyelerin bilgisine sunuldu.

İl Özel İdaresi kaynaklarından bu araçların temin edilemeyeceği ve bu nedenle Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilatı Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik uyarınca şödeneğin kullanımı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım talep edilmesi ele alındı.

Bakanlıktan şartlı nakdi yardım alınması oy birliği ile kabul edildi.

Muhabir: Haber Merkezi