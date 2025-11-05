Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, ıslah amaçlı çiğ süt içerik analiz çalışmalarına Eylül, Ekim ve Kasım aylarında da aralıksız devam ettiriyor.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, işletmelerin soy kütüğü sınıflandırmasında ve ineklerin damızlık değerinin belirlenmesinde önemli bir kriter olan analizlerin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, her ay ortalama 3 bin 795 çiğ süt numunesinin, üreticiler tarafından birliğe ulaştırıldığı ve laboratuvarlarda Fossomatic süt analiz cihazı ile incelendiği belirtilerek bu cihaz sayesinde süt örneklerinde yağ, protein ve somatik hücre sayısı gibi değerlerin yüksek doğrulukla ölçüldüğünü vurguladı.

Elde edilen verilerin, hem soy kütüğü sınıflandırmasında hem de damızlık ıslah çalışmalarında bilimsel temel oluşturduğun anlatan Kaya, sonuçların ise, üreticilerin hayvancılık desteklerinden eksiksiz yararlanabilmesi için sisteme kaydedildiğini ifade etti.

