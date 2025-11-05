Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününü ara tatile denk getirmesine tepki gösterdi.

Tuba Demirel, “Bu durum, Atatürk’ü unutturma çabasının açık bir göstergesidir. Bizler buna sessiz kalmayacağız! Laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunan öğretmenler olarak Atatürk’ü unutturmaya, Cumhuriyet’i sarsmaya yönelik her adıma karşı dimdik duracağız” dedi.

“UNUTTURMA GİRİŞİMLERİNE KARŞI

OMUZ OMUZA DURUYORUZ!”

Tuba Demirel, Eğitim-İş olarak 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00’da Kadeş Barış Meydanı’nda anma etkinliği düzenleyeceklerini bildirerek, tüm sendika üyelerini, duyarlı vatandaşları programa davet etti.

Tuba Demirel, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılında, Eğitim-İş Çorum Şubesi olarak tüm yurttaşlarımızı 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00’da Kadeş Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz anma ve basın açıklaması programına davet ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10 Kasım’ı ara tatile denk getirmesi, Atatürk’ü unutturma çabasının açık bir göstergesidir.

Bizler buna sessiz kalmayacağız! Laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunan öğretmenler olarak Atatürk’ü unutturmaya, Cumhuriyet’i sarsmaya yönelik her adıma karşı dimdik duracağız.

10 Kasım sabahı, öğretmenlerimiz okul ve kurumlarında anma törenlerini gerçekleştirecek, ayrıca eş zamanlı olarak tüm yurttaşlarımızla birlikte Kadeş Meydanı’nda buluşarak Atamızı büyük bir saygı ve sevgiyle anacağız.

Atatürk’ü unutturamazsınız! Cumhuriyet ilelebet yaşayacak!”

Muhabir: Haber Merkezi