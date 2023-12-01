Olay Alaca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Velit El Werit(26), Ayhan Mahallesi Lefkoşa Sokak’ta kimliği belirsiz kişi yada kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kafasından, göğsünden ve karnından bıçaklanarak ağır yaralanan Suriye uyruklu şahıs sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayti tehlikesi devam eden şahıs, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.