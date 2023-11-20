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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel U19 Gelişim Ligi 4.Grup 7.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK U19 ile HES İlaç Afyonspor U19 takımları Çorum'da karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Devane Sahası'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Çorum FK'nın gençleri 33.dakikada kalesinde gördüğü gol sonrası 1-0 geriye düştü. İlk yarının son dakikalarında Efe Can'ın golüne engel olamayan Kırmızı-Siyahlılar soyunma odasına 2-0 geride girdi.

İkinci yarıya savunmada risk alarak başlayan Çorum FK'nın gençleri bir türlü hücumda üretken olamadı. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Yusuf'un golü ile farkı 1'e indirmesine rağmen, 90+35'de Efe'nin golüne engel olamayınca sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Ligdeki ilk yenilgisini alan Çorum FK U19 takımı ilk devreyi 9 puanla tamamlarken, konuk Afyonspor ise puanını 12'e yükselterek devreyi ikinci sırada tamamladı.

KASTAMONU'DAN

7 PUAN TOPLANDI

Kastamonuspor ile karşı karşıya gelen U14, U15 ve U16 Ahlatcı Çorum FK 3 maçtan 7 puan çıkarmayı başardı.

Çorum'da Kastamonuspor'u konuk eden Çorum FK U14 takımı rakibini 2-1 yenerken, yine Çorum'da oynanan maçta Çorum FK'nın U15'leri sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kastamonu'da oynanan U16 maçında ise Çorum FK'nın U16'ları rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

