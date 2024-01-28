Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 14.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK U19 takımı deplasmanda HES İlaç Afyonspor'un konuğu oldu. Afyon Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın 25.dakikasında 1-0 geriye düşen Çorum FK U19 takımı 30.dakikada Arda Kılıç ile beraberliği sağladı. İlk yarının son dakikalarında Yiğit ile bir gol daha bulan Çorum FK'nın gençleri soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıya adeta fırtına gibi başlayan Kırmızı-Siyahlılar Adal, Enes ve Ahmet Ensar'ın golleri ile farkı bir anda 4'e çıkardı. Mücadelenin son dakikalarında ev sahibi ekip Olcay ile farkı 3'e indirirken, maçın skorunu tayin eden gol 90+2.dakikada Abdullah Güler'den geldi. Kırmızı-Siyahlılar zorlu Afyon deplasmanından 6-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum FK U19 takımı puanını 21'e çıkartarak üçüncü sıraya yükselirken, ev sahibi Afyonspor ise 21 puanda kaldı ve dördüncü sıraya geriledi.

SAHA: Kocatepe Spor Kompleksi.

HAKEMLER: Ali Osman Tunç, Abdullah Yılmaz, R.Mevlüt Özkan.

HES İLAÇ AFYONSPOR U19: Adem, İsa, Veli, Olcay, Batuhan, Çağdaş, Mustafa Efe, Ozan Asaf, Efe, İsmail Mert, Erdem.

YEDEKLER: Hasan, Mevlüt Can, Ramazan, Efe Veli.

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U19: Baha, Ahmet Ensar, Yiğit Efe, Enes, Esad, İsmail Can, M.Taha, Arda Usta, Abdullah, Arda Kılıç, Adal.

YEDEKLER: Çınar, M.Efe, Emirhan, Yusuf, M.Can, İlhami.

GOLLER: Dk.30 Arda Kılıç, Dk.44 Yiğit Efe, Dk.55 Adal, Dk.65 Enes, Dk.80 Ahmet Ensar, Dk.90+2 Abdullah (Çorum FK), Dk.25 Efe, Dk.89 Olcay (Afyonspor)