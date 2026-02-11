Mart ayında, UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur maçları oynayacak olan U18 Futbol Millî Takımımız, özel maçta karşılaştığı Lüksemburg'a 2-1 yenildi.

Lüksemburg’un Stade Dribbel Stadı’nda oynanan maçta, Ankara Demirspor’da kiralık olarak oynayan Arca Çorum FK’nın golcü futbolcusu Hasan Ege Akdoğan oyuna 69.dakikada Galatasaraylı Çağrı Hakan Balta’nın yerine girdi. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Millî Takımımızın golünü 49. dakikada Mustafa Azem Yortaç atarken, ev sahibi Lüksemburg'un gollerini ise 9. dakikada Luca Carolei ve 27. dakikada Hamza Kadamani kaydetti. Millî Takımımızda Ozan Demirbağ 90.dakikada kırmızı kart gördü.

Ay-yıldızlılar, 12 Şubat Perşembe günü, Lüksemburg ile bir özel maç daha oynayacak. Stade am Dieltchen in Weiler-la-Tour Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.