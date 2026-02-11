U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup ‘ta 3.devre heyecanı başladı. Ankara temsilcisi Çankaya SK ile Arca Çorum FK 19.hafta maçında karşı karşıya geldi. Gölbaşı Mogan 1 No’lu Saha’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi Çankaya SK önce 50.dakikada Efe Can ile daha sonra 60.dakikada Emirhan ile bir anda skoru 2-0 yaptı. Konuk Çorum FK 68.dakikada Deniz Doruk ile farkı 1’e indirirken, son sözü 88.dakikada Çankaya SK’dan Alp Kağan söyledi. Karşılaşma 3-1 Ankara temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Arca Çorum FK’nın U19’ları 3.devreye puansız giriş yaparak 14 puanda kalırken, ev sahibi Çankaya SK ise puanını 24’e yükseltti.

SAHA: Gölbaşı Mogan 1 No’lu.

HAKEMLER: Hüseyin Bostan, Mehmet Fatih Kuru, Oğuzhan Özkan.

ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ U19: Mert, Alp, Talha, Halil Efe, Berat, Utku, Efe Can, Emirhan, Ahmet Eymen, Hasan Eren, M.Faruk.

YEDEKLER: Yusuf, Semih, Ahmet Eren, Ömer Faruk, Alp Kağan, Kenan, Necmi, Ünal, Arda, Furkan.

ARCA ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U19: Alihan, Ömer Faruk, Mikail, Mustafa, Arda, Uğur Barış, Yunus Emre, Deniz Doruk, Vedat, Burak, Hakan.

YEDEKLER: A.Efe, Kartal, Mustafa Enes, Bedirhan, Süleyman, Sami Ege, Kaan.

GOLLER: Dk.50 Efe Can, Dk.60 Emirhan, Dk.88 Alp Kağan (Çankaya), Dk.68 Deniz Doruk (Çorum FK)