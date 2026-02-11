Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Sungurlu’daki öğrenci yurtlarında incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanı İbrahim Serhan Karadaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin ve Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi de ziyaret ettiler.

Yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle Belediye ile birlikte yürütülebilecek çalışmaların da görüşüldüğü ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Dere’ye milli takım forması hediye etti.