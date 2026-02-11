Kocaeli’de düzenlenen U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda üçüncülük elde eden Çorum Belediyespor Güreş Takımı, elde ettiği başarıyı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile paylaştı.

Şampiyonada Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza atan takımın Güreş Koordinatörü Levent Kaleli ve Antrenör Bülent Tuzcu, Başkan Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, kazanılan üçüncülük kupası Başkan Aşgın’a takdim edildi.

Başkan Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum Belediyespor’un güreşte elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu ifade etti. Aşgın, “Belediyemizin güreş takımında tarih yazmaya devam eden hocalarımız ve sporcularımızı yürekten kutluyor, tüm spor dallarında ter döken sporcularımıza üstün başarılar diliyorum” dedi.