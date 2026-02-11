Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 3 okulun tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde ilk gün Spor Lisesi Sınav Anadolu Lisesi’ni 10-0 mağlup ederken, ikinci gün Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi de Sınav Anadolu Lisesi’ni 7-0 yendi ve Spor Lisesi ile birlikte 3 puanla zirveyi paylaştı.

Üçüncü gün Spor Lisesi ile Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi final niteliğinde bir maça çıktı. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan maçın normal süresi 2-2 biterken, Spor Lisesi’nden Emirhan Ağca uzatma dakikalarında penaltı kaçırdı.

Daha sonra seri penaltı atışları sonunda Spor Lisesi rakibini 6-3 yenerek şampiyon oldu ve Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandı.