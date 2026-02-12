Arca Çorum FK, İstanbulspor’la Cuma günü oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde, salonda aktivasyonla başlayan antrenman sahada 5’e 2 ile devam etti. Eroğlu, 5’e 2’nin ardından İstanbulspor maçında uygulayacakları taktikle ilgili bir çalışma yaparken, futbolcularına zaman zaman uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman iki kaleli oyunla sona erdi.

Arca Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.