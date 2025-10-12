Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 4.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Zecorner Kayserispor’un konuğu oldu. Kadir Has Tesisleri’nde oynanan karşılaşma da Çorum FK üstün bir oyun oynamasına rağmen Kayserispor savunmasını aşmak ta güçlük çekti. Son bölüme 0-0 eşitlikle girilirken, 85.dakikada ikinci yarıda oyuna giren Arda Çorum FK’yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Çorum FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum FK 4’de 4 yaparak puanını 12’e yükseltirken, ev sahibi Kayserispor ise 1 puanda kaldı.

SAHA: Kadir Has Tesisleri.

HAKEMLER: Berkecan Kalkan, Bekir Kalkanlı, Aykut Cem Bulut.

ZECORNER KAYSERİSPOR U17: Ali Toprak, Kadir Efe, Yiğit Ata, Alperen, M.Tunahan, Recep, A.Hüseyin, Ali, Umut Kaan, Hilmi, Aras.

YEDEKLER: Enes, Oktay, Semih, Kaan, İbrahim, Berat Altıparmak, Tarık, Berat Alibaşoğlu, Çağrı, Y.Berkay.

ARCA ÇORUM FK U17: Toprak, Gökalp, M.Emin, Çınar Neşe, Atakan, Yiğit Kaya, Furkan, Yiğit Kaplan, Ahmet Miraç, Çınar Temir, Yusuf.

YEDEKLER: Erdem, Kartal, Emir Alp, Talat Efe, Berat, Arda, Kerem, Poyraz, Doruk, Tolga.

GOL: Dk.85 Arda.