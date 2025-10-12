Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U16 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 4.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Zecorner Kayserispor’un konuğu oldu. Kayseri Kadir Has Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda vitesi arttıran Arca Çorum FK’nın U16’ları 50.dakikada Kerem ile 1-0 öne geçti. Golden sonra da etkili bir oyun ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar 63.dakikada gelişen ani Kayserispor atağında Ali Macit’in golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Bu golden 2 dakika sonra Çorum FK’da Kerem bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan sürede ev sahibi Kayserispor’un çabası yetersiz kalınca karşılaşma 2-1 konuk Çorum FK’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından puanını 9’a yükseltirken, ev sahibi Kayserispor ise bu haftada puanla tanışamadı.

SAHA: Kadir Has Tesisleri.

HAKEMLER: Samed Armut, M.Melih Kaya, Efe Çağatay Koku.

ZECORNER KAYSERİSPOR U16: Sami, Hamza, Eralp, Ömer Utku, Ahmet, Zekeriya, Bekir, Alper, Arda Yiğit, Ali Macit, Alptuğ.

YEDEKLER: Batuhan, Mehmet Emin, Murat, Veysel Ramazan, Selahattin, Ö.Faruk, Yağız, Muhammed, Orhan.

ARCA ÇORUM FK U16: M.Mert, Talha, Yiğit, M.Buğra, Kerem, Demir, Serkan, M.Umut, Ramazan, Celal, Hasan Ali.

YEDEKLER: Ege, Enes, Tolga, Gökdeniz, Toprak, M.Ercan.

GOLLER: Dk.50 ve 65 Kerem (Çorum FK), Dk.63 Ali Macit (Kayseri)