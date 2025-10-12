Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dart Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva yıldızlar, gençler, büyükler ve özel sporcular (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapıldı. 60 sporcunun katıldığı turnuva sonunda yıldız kızlarda Öykü Dalar birinci, Eylül Kara ikinci, Nehir Su Kaplan üçüncü¸ Öykü Şahin dördüncü, yıldız erkeklerde ise İbrahim Ege Kaya birinci, İshak Kerim Özdoğan ikinci, Emir Berk Yurdusay üçüncü, Doğa Çağın Çıtak ise dördüncülüğü elde etti. Genç kızlarda ise birincilik kürsüsüne Elif Beyza Suluoava çıkarken, Azra Kaleli ikinci, İsra Özdoğan üçüncü, Firdevs Satıcı dördüncü oldu. Genç erkeklerde ise İzzet Yasin Kula birinci, Yankı Kamuk ikinci, Çağan Kuzoluk üçüncü, Mehmet Ayaz Eskizara dördüncü olmayı başardı.

Büyük kadınlarda Doğa Kamuk birinci, Sinem Atan ikinci, Sevcan Tüzün üçüncü, Zülfiye Kurt dördüncü olurken, büyük erkeklerde Koray Boyar birinci, Ege Özceylan ikinci, Berat Tansu Yılmazer üçüncü, Hüseyin İnci dördüncü olarak tamamladı.

Son olarak özel sporcu kızlarda Yeliz Ay birinci, Melike Araman ikinci, Ebru Yayla üçüncü, Yıldız Ay dördüncü, erkeklerde ise Halit Yasin Aktaş birinci, Görkem Atan ikinci, Hikmet Uysal ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.