Arca Çorum FK’da, lige verilen arada, 4 günlük izin dönüşü tempo yükseldi. Kırmızı-siyahlı takım Perşembe gününü olduğu gibi dünü de çift antrenmanla geçirdi.

Milli ara dönüşü 18 Ekim’de Hatayspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Arca Çorum FK, kritik maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Çorum temsilcisi, bu doğrultuda dünü de çift idmanla tamamladı.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş nezaretinde, günün ilk antrenmanı sabah gerçekleştirildi. Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada ısınmanın ardından pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, dar alan oyununun ardından hücum ve savunma varyasyonlarını içeren kenar orta gol vuruşu çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.

Akşam antrenmanı ise ısınmanın ardından 5’e 2 pas çalışmasıyla devam ederken, ayak tenisi ile sona erdi.

Arca Çorum FK, hafta sonu yapacağı antrenmanlarla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.