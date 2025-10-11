Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U16 ve U17 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 4.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. İki kategoride de şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Bugün Kayseri Kadir Has Tesisleri’nde oynanacak günün ilk maçında saat 1.00’de U16’lar, saat 13.30’da ise U17’ler kozlarını paylaşacak.

Yarın Karabük’te oynanması planlanan Karabük İdman Yurdu-Çorum FK U14 ve U15 5.hafta maçları ise ileri bir tarihe ertelendi.