Romanya’nın Cluj Napoca kentinde devam eden Balkan Güreş Şampiyonası’nda, U15 kategorisi müsabakaları tamamlanırken, heyecan U17 müsabakalarıyla devam ediyor. U17’nin ardından başlayacak U20 şampiyonasında da Çorum’dan 3 sporcu milli mayo ile madalya mücadelesi verecek.

Kadınlarda, İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Büşarnur Özmez 55 kiloda, Ankara ASKİ’nin Çorumlu güreşçisi Ferhat Yiğit serbest stil 70 kiloda, Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Samet Kayretli ise grekoromen stil 67 kiloda Türkiye’yi temsil edecek.