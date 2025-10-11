Arca Çorum FK’nın milli ara dönüşünde, 18 Ekim Cumartesi günü konuk olacağı Hatayspor’un, karşılaşmayı İskenderun’a aldırmaya çalıştığı belirtildi.

6 Şubat 2023’te, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremde stadı yıkıldığı için iç saha maçlarını Mersin’de oynayan Hatayspor’un, Arca Çorum FK maçını Hatay’ın İskenderun ilçesinde yer alan, bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanan Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı’nda oynamak istediği, bununla ilgili Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin’in Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunduğu öğrenildi.