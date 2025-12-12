En son geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası’nda, 57 kilo K-1 rules branşında üçüncü olarak bronz madalya kazanan Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu bu kez Muay Thai (Tayland boksu) Kıtalar arası Unvan Kemer müsabakasında ringe çıkacak.

RAKİP ÇİNLİ

WBC Kıtalar arası Unvan Kemer Müsabakaları 14 Aralık’ta Çin’in Hong Kong kentinde yapılacak. Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu, 57 kilonun unvan kemer maçında Çinli sporcu So Tsz Hın Abıra ile karşılaşacak. 5 raund üzerinden yapılacak müsabakanın galibi kıtalar arası kemerin sahibi olacak.

TÜRKİYE’DEN DAVET EDİLEN TEK SPORCU

Türkiye Muay Thai Süper Ligi’nde son 4 yılın şampiyonu olan Abdussamet Uğurlu, Çin’deki WBC Kıtalar arası Unvan Kemer Müsabakalarına Türkiye’den katılacak tek sporcu olarak da dikkat çekiyor. Böylesine büyük bir organizasyona ilk kez davet edildiğini kaydeden Abdussamet Uğurlu, “Dünyanın en iyi sporcularının mücadele edeceği şampiyonlar liginin içerisinde yer almanın gururunu yaşıyorum. Türkiye’den çağrılan tek sporcu olmam da benim için ayrıca bir gurur kaynağı” dedi.

KEMERİ TÜRKİYE’YE GETİRMEK İSTİYORUM

Hedefinin kemeri Türkiye’ye getirmek olduğunu kaydeden Abdussamet Uğurlu, “Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Allah nasip ederse Kıtalar arası Unvan Kemerini ülkeme getirmek istiyorum” dedi.

SPONSORLARA TEŞEKKÜR

Uğurlu, elde ettiği başarılardaki maddi ve manevi desteklerinden dolayı antrenörleri Aydın Fırat, Şenol Kaysi ve Yasin Urlu’ya, Kulüp Başkanı Fatih Demirkol, Zorlu Dizayn sahibi Dinçer Zorlu’ya, Altınkaya Arena sahibi Hasan Kaya’ya, 4K Dent sahibi Kuter Karakaşlı’ya, Mado sahibi Kazım Kahraman’a ve Hasan Kaya Yapı İnşaat sahibi Hasan Kaya’ya teşekkür etti.