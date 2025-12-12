Arca Çorum FK’nın lider Pendikspor’u 2-0 yendiği maçta sakatlanıp oyundan çıkan Oğuz Gürbulak’ın Sivasspor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.
İlk 11’de başladığı Pendikspor maçında sakatlığı nedeniyle 66.dakikada yerini Semih Akyıldız’a bırakan Oğuz’un çekilen MR’ında, sağ aylak tendonunda zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin yoğun şekilde sürdüğü kaydedildi.
Deneyimli orta saha oyuncusunun Sivasspor karşısında oynayıp oynayamayacağının maç saatine yakın netlik kazanacağı kaydedildi.
Muhabir: Haber Merkezi